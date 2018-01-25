الاحتلال يعترف بتعذيب الفلسطينيين في سجون «الشاباك»

أزاحت صحيفة «هآرتس» العبرية، الستار، عن تفاصيل تحقيق وزارة القضاء الإسرائيلية، ضد محقق في جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك” لاستخدامه وسائل تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فأن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها فتح تحقيق ضد رجل أمن من جهاز الشاباك، في وحدة التحقق من شكاوي الأشخاص الذين اخضعوا للتحقيق لدى الشاباك، والتي أقيمت قبل عشر سنوات، حيث امتنعت حتى الان عن التحقق وفحص مئات الشكاوي حول التعرض الى التعذيب خلال التحقيق.

وفتحت هذه الشكوى الجنائية خلال العام الماضي، وهي تتعلق بتحقيق ميداني قام به رجل الشاباك عام 2015.

وفتح تحقيق جنائي ضد رجل أمن أو محقق في الشاباك تتعلق بموافقة من وحدة التحقيقات التابعة لوزارة القضاء ووحدة التحقيقات مع رجال الشرطة، ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدرين مطلعين بان المستشار القضائي افيحاي مندلبيت طلب منه الاطلاع على القضية بنفسه.

كما علمت الصحيفة بان الشكوى نفسها ضد المحقق لم تتقدم بها اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب، المنظمة المركزية المهتمة بالموضوع.

وأكدت وزارة القضاء الإسرائيلية انه فتح التحقيق بعد شكوى قدمت قبل نحو عام، لكنهم لم يقبلوا الإجابة على أسئلة هآرتس حول هوية مقدم الشكوى، وما هي الأفعال التي تتعلق بها، وما هي الشبهات ضد المحقق ولما اقر بحويل الاستيضاح بخصوص التحقيق بعد فترة طويلة من الحادث.

وكانت هآرتس قد نقلت في تقرير لها في العام الماضي أنه ما بين 2009 و2016 تلقت “ميفتان” مئات الشكاوى حول التعذيب أثناء التحقيق (وجاءت الغالبية من الفلسطينيين، وعدد قليل من اليهود الإسرائيليين)، ومنذ عام 2001 قدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب أيضا الآلاف من الشكاوى، ومع ذلك، حتى الآن، لم يفتح أي تحقيق جنائي أو محاكمة.

وقال النائب أفرات بيرغمان سابير من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب”يسرنا أن نرى أن الوحدة – بعد 16 عاما – قررت للمرة الأولى في تاريخها فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشاباك حول الشكاوى من استخدام التعذيب. وهذه خطوة مهمة تؤشر إلى أن الشاباك، أيضا، يخضع للقانون، ولن يكون هناكحصانة كاملة كما كان معمولا به حتى الآن. ونأمل ان يتم التحقيق سريعا ومهنيا “.

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