الأردن يوافق على إدخال مساعدات للسوريين في “الركبان”

وافق الأردن على طلب الأمم المتحدة إدخال مساعدات إنسانية لعشرات آلاف السوريين العالقين في منطقة الركبان، على الحدود الأردنية السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد الكايد، إن الأردن “وافق على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة، بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها بإيصال المساعدات (…) من الداخل السوري”.

وأوضح أنه سيتم إيصال المساعدات باعتماد “آلية الرافعة” التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشار الكايد إلى أن المباحثات التي أنتجت هذا الاتفاق جرت بين لجنة تمثل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، وبين الأمم المتحدة، موضحا أنها استمرت عدة أشهر.

وكانت المملكة قد اشترطت تقديم الأمم المتحدة خطة كاملة لتقديم المساعدات إلى تجمع الركبان من داخل سوريا، قبل الموافقة على إدخال المساعدات كإجراء استثنائي لحين استكمال إجراءات إدخالها من الداخل السوري.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر منتصف العام الماضي، أن أعداد السوريين العالقين في منطقة الركبان تتراوح بين 45 إلى 50 ألف شخص، معتمدة على صور الأقمار الاصطناعية.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق أن “مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان هي “مسؤولية سورية دولية، وليست أردنية، إذ أن قاطني التجمع سوريون ومتواجدون على أراض سورية، وتستطيع الأمم المتحدة تلبية احتياجاتهم من داخل الأراضي السورية”.

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