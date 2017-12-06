6 إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال شرق غزة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بإصابة ستة شبان بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في عدد من نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات على الشريط الحدودي، في محيط موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأضافت أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى وحالتهم وصفت بالمتوسطة، إضافةً إلى إصابة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بمحيط موقع “المدرسة” شرق البريج وفي الأبراج العسكرية شرق دير البلح صوب المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

وتدور مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل يومي من قبل الشبان المحتجين على إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس المحتلة، في مناطق التماس الحدودية.

الجمعية العامة للامم المتحدة تصوّت على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل جلسة للتصويت على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

واعتبر سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن هذا التصويت سيكون رسالة واضحة أخرى على الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي.

ودعا منصور كافة الدول للتواجد في قاعة الجمعية العامة لضمان حصول هذا القرار الهام على أكبر عدد من الأصوات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء قبل الماضي قراره بالاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس.

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