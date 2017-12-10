وفد النظام السوري يعود لجنيف.. وطائرته تهبط وسط عاصفة ثلجية

عاد وفد النظام السوري إلى جنيف، الأحد، لاستئناف محادثات مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، بعد غياب استمر أكثر من أسبوع، لكن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم في استعداده للمشاركة في حوار جاد.

وقال مراسل رويترز، على متن الطائرة التي كانت تقل مبعوث سوريا للأمم المتحدة رئيس وفد التفاوض السوري بشار الجعفري، إن الطائرة هبطت وسط عاصفة ثلجية في رحلة قادمة من بيروت.

ورفض الجعفري الإدلاء بأي تعليق. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من سبع سنوات في سوريا.

وبدأ دي ميستورا جولة ثامنة من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة ووفد موحد يمثل المعارضة في 28 نوفمبر لمناقشة إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات.

لكن الجعفري وصل بعد الموعد بيوم وغادر بعد يومين قائلا إن المعارضة لغمت الطريق للمحادثات من خلال إصرارها ألا يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.

وقال دي ميستورا للصحفيين يوم الخميس إنه سيقيم هذا الأسبوع ما إذا كان أحد الجانبين يحاول “تخريب” العملية.

وقال دبلوماسي غربي بارز “المعارضة كانت إيجابية جدا ومستعدة للخوض في الأمر… إنها في وضع صعب إذ تتعرض للانتقادات داخليا وللضغوط من جراء قصف النظام للغوطة الشرقية ومناطق أخرى”.

وأضاف لرويترز أن عدم عودة وفد الحكومة في الموعد المحدد في الخامس من ديسمبر كان “علامة واضحة على عدم اكتراثه بالمشاركة في العملية السياسية”.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمر سوري في مدينة سوتشي الروسية في أوائل العام المقبل.

ويعتبر دبلوماسيون أن خطته هي محاولة لوضع حد للحرب والاحتفال بدور موسكو بصفتها القوة التي غيرت موازين الحرب وأصبحت طرفا رئيسيا في عملية السلام.

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