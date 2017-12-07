وزراء ونواب لبنانيون : قرار ترامب حول القدس إعلان حرب

شدد وزراء، ونواب لبنانيون على رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ومعلنين أن هذا القرار بمثابة إعلان حرب وصفعة للعرب.

وأكد وزير العمل اللبناني محمد كبارة، مساء اليوم الخميس، أن القدس ستبقى عاصمة عربية لفلسطين، مشدداً أن المطلوب من العالم العربي اليوم هو العودة الى جوهر قضيته المتمثلة باحتلال فلسطين.

وقال كبارة في تصريح له اليوم الخميس، فليعتقد ترامب ما يريد، فموقف أميركا ليس جديدا الى جانب اسرائيل، المهم أن يستيقظ العالم العربي من نومه.

وأضاف :لم يكن ليتجرأ ترامب على خطوة كهذه لو لم يكن يعلم ضعفنا، داعيا الشعب العربي الى انتفاضة جديدة لإنقاذ فلسطين.

وأكد النائب اللبناني ياسين جابر على أن قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، معتبرا أن قرار ترامب إعلان حرب، وصفعة للعرب لكي يتوحدوا وللجامعة العربية التي عليها ان تبادر الى لم شملها، والاسراع الى عقد اجتماع عاجل وطارئ، ليس فقط لإدانة القرار الاميركي انما لمطالبة العالم برفض تهويد القدس.

ودعا جابر الى توحيد الموقف الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون الرد على مثل هكذا قرارات تؤجج المشاعر الاسلامية والمسيحية لما تعنيه القدس من مكانة وأهمية لدى الديانات السماوية”.

وقال النائب سمير الجسر إن قرار ترامب دوس لكل قيم العدالة والحريات والديمقراطية وحقوق الانسان التي كانت تزعم الولايات المتحدة بانها حاميتها، لافتا إلى أن القرار أسقط قناع انحياز الولايات المتحدة لجانب الاحتلال وكشف بان مقولة الشرعية الدولية ووجوب احترام قرار المجتمع الدولي هما ادوات التستر على ابتلاع الحقوق العربية والوقوف الى جانب الجلاد في وجه الضحية.

ولفت إلى أن ذلك ما يفسر سكوت الولايات المتحدة وباقي القوى الغربية عن اغراق المنطقة العربية في آتون الحرب والاقتتال، والهاء الامة بنفسها حتى تسهل تمديد مؤامرات الاحتلال وتشريعه.

و أدانت النائب بهية الحريري في تصريح، القرار الأميركي وأكدت: “نحن اليوم أمام نكبة جديدة، هذه المرة ليست للشعب الفلسطيني وحده ولا للأمة العربية وحدها، بل نكبة للإنسانية جمعاء بأن تعطي الولايات المتحدة الحق والغطاء للمحتل الاسرائيلي بتكريس احتلاله لمدينة القدس بقرارها نقل سفارتها الى المدينة المقدسة واعترافها بها عاصمة لإسرائيل.”

واشارت الى ان انتزاع القدس من فلسطينيتها وعروبيتها هو انتزاع لها من كل تاريخها وتراثها الإنساني، بل هي عملية تزوير جديدة للتاريخ والجغرافيا في فلسطين لا يمكن ولا يجب السكوت عليها.

وأكدت الحريري أن الدفاع عن هوية القدس الفلسطينية العربية هو مسؤوليتنا جميعا، دولا وحكومات وشعوبا عربية وإسلامية، بل وهو أيضا مسؤولية العالم أجمع، وواجب على كل من يؤمن بشرعة حقوق الانسان ان ينتفض مع الشعب الفلسطيني رفضا لهذا القرار، وأن يتضامن معه في دفاعه عن حقه في القدس عاصمة عربية لفلسطين الدولة والقضية والشعب الذي رغم مرور نحو سبعة عقود على انتزاعه من وطنه وسلبه ارضه، لا يزال متعلقا بها ولا تزال القدس تسكن عقله وفكره ووجدانه وتختصر أحلام أجياله التي تكبر جيلا بعد جيل ويكبر معها ارتباطها بفلسطين التاريخ والتراث والحق والقضية والعودة.

واستنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وأدان بشدة القرار الانفرادي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، وهو القرار الذي يشكل مخالفة فجة وفاقعة للقرارات والأعراف الدولية ولحقوق الإنسان وتنكرا للحقوق الفلسطينية التي أقرتها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فضلا عن كونه لا يخدم أي مسار إيجابي متعلق بإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ورأى انه من الواضح أن هذا القرار الأميركي يؤكد على نهج الولايات المتحدة في استمرارها الكيل بمكيالين ويشكل سقوطاً أخلاقياً ذريعاً لها ويفقدها دور الراعي والوسيط المحايد الذي تطمح لأن تقوم به من أجل الإسهام في التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أسس عادلة ومقبولة تحفظ الحقوق العربية في فلسطين”.

واكد ان هذا القرار الخطير يدعونا إلى الحرص على التضامن العربي والإسلامي والمسيحي الإسلامي وللحرص على ألا تنكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا تنكسر قيادته المتمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وان لا تنكسر إرادتنا وإرادة الشعوب العربية.

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