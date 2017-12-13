واشنطن تعلن حزمة مساعدات للجيش اللبناني

كشفت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن تخصيص مساعدات جديدة للجيش اللبناني تضم مروحيات ومعدات عسكرية أخرى متقدمة.

وجاء الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة، خلال زيارة رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إلى لبنان، الأربعاء، وعقده لقاءً مع قائد الجيش ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وقالت السفيرة الأميركية في لبنان، إليزابيث ريتشارد، إن الحزمة التي تقدر بأكثر من 120 مليون دولار تضم ست مروحيات هجومية خفيفة جديدة، وست طائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات ورؤية ليلية.

وأوضحت ريتشارد، أن المعدات سوف تساعد الجيش “على بناء قدرة قوية ثابتة لتنفيذ عمليات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.”

جدير بالذكر أن واشنطن داعم رئيس للجيش اللبناني، وقدمت أكثر من مليار دولار مساعدات عسكرية للبنان منذ 2006.

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