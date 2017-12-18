واشنطن تعلن انها ستستخدم الفيتو ضد “مشروع القدس” بمجلس الأمن

أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بشأن القدس.

واعتبرت هيلي خلال جلسة للمجلس، الاثنين، أن مشروع القرار المطروح “يعيق السلام”، مضيفة أن واشنطن “ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين”.

ويصوت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار مصري، يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعد أن طلبت القاهرة التصويت على المشروع غداة طرحها نصه.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام خلال الجلسة، إن “هناك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين”، داعيا إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية.

وقال ملادينوف إن “القوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الماضية”، مشيرا إلى “زيادة أعمال العنف منذ إعلان ترامب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وشدد المنسق الخاص على أن “السلام لا يزال مبنيا على حل الدولتين”، وأن “وضع القدس يجب أن يكون ضمن قضايا الحل الحل النهائي”.

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