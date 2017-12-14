واشنطن تعرض أدلة دعم إيران للحوثيين بالصواريخ والسلاح

أعلنت مندوبة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي الخميس أن الصاروخ الذي أطلقه المتمردون الحوثيون على السعودية نوفمبر الماضي هو من صنع أيراني.

وقالت هايلي “لقد صنع في ايران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن”، مضيفة “من هناك، أطلق على مطار مدني، حيث كان يمكن أن يسفر عن مقتل مئات من المدنيين الابرياء في السعودية”.

واعتبرت المندوبة الأميركية أن إيران أساءت فهم الاتفاق النووي، لأنها تنتهك القرارات الدولية وتعزز نفوذها عبر دعم وكلائها في الشرق الأوسط.

وأكدت هايلي تورط إيران في تصدير أسلحة وقوارب محملة بالمتفجرات إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وشددت هايلي على عدم إمكانية السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياسته في المنطقة، وقالت “لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط غير مرتبطة بإيران”.

وفيما يختص بالاتفاق النووي مع إيران، قالت هايلي إن الاتفاق لم يحسن أي شي في الشق الذمني الذي يخصنا. وأضافت أن واشنطن لا تركز فقط على برنامج إيران النووي وإنما على برنامجها الصاروخي

ودعت المندوبة الأميركية إلى تشكيل تحالف تدولي لمواجهة التهديد الإيراني.

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