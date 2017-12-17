«هبة القدس» مستمرة.. إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

يواصل آلاف المواطنين الفلسطينيين احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.

ودارت مواجهات اليوم الأحد، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ففي قطاع غزة، أصيب خمسة مواطنين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال اليوم الأحد، شرق القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق جباليا شمال القطاع، وتم تحويله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت إصابته بالخطيرة.

وقالت المصادر إن أربعة مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات شرق الشجاعية، وصفت إصابتهم بالمتوسطة.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل المخيم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، الطفل محمد نايف محمد الجبارين (14 عامًا) ونقلته لجهة غير معلومة، وذلك بعد مداهمتها منطقة الدوارة في بلدة سعير شرق الخليل.

كما أصيب العشرات من المواطنين، بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية التواني شرق يطا، في محافظة الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقامة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق في مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لقرية التواني الرابط بشارع رقم 60 الاستيطاني، شرق بلدة يطا.

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز نحو المواطنين لدى مرورهم بالمكان.

أما في مدينة طولكرم، أمطرت قوات الاحتلال جامعة فلسطين التقنية خضوري بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة عدد كبير من الطلبة بالاختناق.

وذكرت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت صباح الأحد، في حرم الجامعة بين الطلبة وجنود الاحتلال، الذين تمركزوا على بعد أمتار من مبانيها، اشتدت وتيرتها الآن، وسط إطلاقهم الغاز بكثافة في سماء المنطقة.

وقامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر في طولكرم بتقديم العلاج إلى 57 مصابًا بالاختناق وأخرى بالرصاص المطاطي و4 إصابات بالاحتراق.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من الشبان اقتلعوا غِراسًا زرعه المستوطنون في وقت سابق في المنطقة الجنوبية بالبلدة، بهدف الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة «يتسهار».

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي حضرت للمكان، وشرعت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء والجرحى أثناء الاشتباكات التي وقعت فى عدد من الأحياء المختلفة والمستمرة على مدار ثمانية أيام منذ أن اندلعت ووصلت الى احد عشر شهيدا وما يزيد عن ثلاثة آلاف جريح في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في المواجهات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة أمس في عدة مناطق متفرقة وصلت إلى 4 شهداء، وذلك بعد ان استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه في الاشتباكات التي وقعت عند مدخل حي البيرة الشمالي، والذي بجوار مستوطنة بيت ايل.

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