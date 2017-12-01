نتائج قرعة مونديال 2018

ستفتتح روسيا صاحبة الضيافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018، بمواجهة السعودية في موسكو بينما تبدأ ألمانيا حملة الدفاع عن اللقب أمام المكسيك بعد سحب قرعة دور المجموعات، التي شهدت بعض المواجهات المثيرة.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع سويسرا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

وتلتقي البرتغال بطلة أوروبا مع جارتها إسبانيا في أول مباراة بالمجموعة الثانية، أما الأرجنتين فتنافس في المجموعة الرابعة برفقة الوافدة الجديدة أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وتبدأ إنجلترا مشوارها بمواجهة بنما، التي ستشارك في الحدث لأول مرة، في المجموعة السابعة التي تأتي بلجيكا على رأسها.

وعلى عكس مراسم القرعة السابقة، كان الحفل اليوم الجمعة سريعا ومختصرا في قصر الكرملين.

وبعد خطاب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، شارك ثمانية من أساطير اللعبة في سحب القرعة وعلى رأسهم دييغو مارادونا ولوران بلان الفائزين مع الأرجنتين وفرنسا بكأس العالم في 1986 و1998.

وقال بوتين، قبل بدأ سحب القرعة، “الكأس الأكثر جاذبية سيفوز بها الفريق الأكثر عزيمة. أتمنى التوفيق لكل الفرق وأدعو كل الجماهير الوفية للحضور إلى روسيا والاستمتاع بالنهائيات العام المقبل”.

وتنطلق منافسات البطولة، التي تستمر شهرا واحدا وتحتضنها 11مدينة، في 14 يونيو المقبل.

وتتضمن البطولة 64 مباراة وستكون المباراة النهائية في استاد لوجنيكي في موسكو يوم 15 يوليو.

مجموعات نهائيات كأس العالم

المجموعة الأولى: روسيا – السعودية – مصر – أوروغواي

المجموعة الثانية: البرتغال – إسبانيا – المغرب – إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا – أستراليا – بيرو – الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – آيسلندا – كرواتيا – نيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا

المجموعة السابعة: بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا – السنغال – كولومبيا – اليابان

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