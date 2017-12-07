موغيريني: قرار ترامب يقودنا لأوقات أكثر سوادا

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “سيأخذنا إلى أوقات أكثر سوادا”.

وذكرت موغيريني أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

وأضافت في مؤتمر صحفي “للاتحاد الأوروبي موقف واضح وموحد. نعتقد أن الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين مبني على دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما”.

من جهتها، ذكرت الخارجية الروسية أن تطورات القدس تهدد بتصعيد الصراع، وشددت على أن الموقف الأميركي من القدس يهدد بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر أن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون كان له نفس الموقف، حيث قال إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل “غير مفيد”.

وتابع: “العالم يود أن يرى بعض الإعلانات الجدية من ترامب بشأن كيفية حل قضايا الشرق الأوسط”.

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