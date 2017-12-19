موسكو: واشنطن إنتهجت طريقاً يتعارض تماماً مع ارادة المجتمع الدولي

اعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن اسفها للجوء واشنطن لاستخدام “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار حول القدس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي، إن واشنطن التي نصبت نفسها وسيطا اساسيا في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي انتهجت مرة اخرى طريقا يتعارض تماما مع ارادة المجتمع الدولي وشوهت الاساس القانوني الدولي للتسوية في الشرق الاوسط .

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية إستخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر دعا الى عدم الاعتراف باي تبعات قانونية لأي قرار او ممارسات من شأنها ان تغير وضع القدس وعدم نقل السفارات اليها عملا بالقرار الدولي رقم 478 لعام 1980.

وجاء مشروع القرار الذي ايدته 14 دولة ردا على الخطوة التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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