مقاتلات التحالف العربي تلقي منشورات في اليمن

قالت مصادر يمنية محلية، الثلاثاء، إن مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية ألقت منشورات تساند فيها انتفاضة اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وكُتِب على أحد المنشورات “التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز”.

وجاء في منشور آخر “إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني”.

وقال منشور آخر “آن الآوان للشعب اليمني للتخلص من عملاء إيران وحكم ميليشيات الحوثي المسلحة المستبدة”.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قد انتفض على ميليشيات إيران في صنعاء ومناطق أخرى.

والاثنين، اغتيالت ميليشيات إيران صالح بدم بارد، قبل أن ترتكب مجزرة في صنعاء، إذ قتلت نحو 200 من أسرى قوات حزب الموتمر.

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