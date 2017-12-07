معركة الحديدة.. تحرير الخوخة وتقدم شمالا وشرقا بدعم التحالف

نجح الجيش الوطني اليمني، بدعم من القوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف العربي ، في تحقيق تقدم كبير في إطار معركة استعادة محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، وذلك بعد أن استعادت السيطرة على مديرية الخوخة الاستراتيجية.

وطردت الشرعية ميليشيات الحوثي الإيرانية من المدينة المطلة على البحر الاحمر والواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة صنعاء، إثر معارك سقط فيها عشرات القتلى من المتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات قوله أنه “تم تحرير مدينة الخوخة الساحلية بالكامل في محافظة الحديدة اليمنية من قبضة المليشيات الحوثية الايرانية وسط ترحيب وفرحة كبيرة من أهالي المنطقة”.

وبدأت “قوات المقاومة اليمنية مدعومة من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي مع الساعات الأولى ليوم الأربعاء بالتقدم على محاور عدة بهدف تحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الايرانية”.

بالتزامن “بدأ الهلال الاماراتي بتنفيذ خطة الاغاثة و تقديم المساعدات للقاطنين في المناطق المحررة الذين عانوا من احتلال المليشيات لمناطقهم أسوة بالمناطق المحررة”، وفق المصدر نفسه.

والخوخة واقعة بين المخا وهي مدينة استراتيجية تطل على البحر الأحمر تسيطر عليها القوات الشرعية، والحديدة والميناء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين المرتبطين عضويا بنظام ولي الفقيه في إيران.

وقال محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن “أبطال الجيش الوطني بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ودعم وإسناد من الأشقاء في قوات التحالف العربي قد بدأوا معركة الحديدة بتحرير مديرية الخوخة وأصبحوا على مشارف مديرية التحيتا شمالا وحيس شرقا”.

وذكرت مصادر عسكرية لـ”سكاي نيوز عربية” إن غارات التحالف، التي ساندت تقدم القوات البرية في الحديدة، والمواجهات الميدانية أسفرت عن “مقتل 42 من ميليشيات الحوثي الإيرانية..”.

ويدعم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية القوات الحكومية، في المعركة الرامية لبسط سلطة الدولة على البلاد وإعادة الاستقرار ولإسقاط مشروع إيران الطائفي.

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