معدات إسرائيلية بملايين الدولارات لحماية جنوب السودان

أنفقت دولة جنوب السودان، ملايين الدولارات لشراء طائرات دون طيار وكاميرات أمنية إسرائيلية لتعزيز الأمن في العاصمة جوبا.

وأعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان أثناء حفل تدشين نشر طائرتين دون طيار و11 كاميرا من شركة إسرائيلية في جوبا للتصدي للجريمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كير قوله “يمكننا الآن اقتفاء أثر (المجرمين) ولن يعود بوسعهم الإفلات دون عقاب من جرائمهم”.

وأضاف سلفا كير “أن كافة الطائرات في المطار ستكون آمنة، وكل طائرة ستتم مراقبتها أيا كانت وجهتها”.

ورفض إدوار ديميتيري المسؤول التقني بوزارة الداخلية الكشف عن كلفة المشروع بدقة، لكنه ألمح إلى أنها “ملايين الدولارات”.

وأشار كفير شيلدر مدير الشركة الإسرائيلية إلى أنه من المقرر تركيب 100 كاميرا إضافية ونشر طائرات أخرى بلا طيار.

وستتولى الشركة الإسرائيلية ادارة المعدات لحين تدريب 150 شرطيا محليا لتولي ذلك

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