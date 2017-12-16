مشرد وقف تحت المطر لساعتين ونصف.. فجنى مالا غير متوقع

في موقف إنساني أثار موجة تعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، قام رجل مشرد في اسكتلندا بالوقوف في جو ماطر لساعتين ونصف الساعة، لحماية حقيبة بها مبلغ مالي في سيارة تركها سائقها مفتوحة.

وكان جيمس جون ماكغيون قد لاحظ وجود سيارة متوقفة أمام مبنى محكمة في غلاسكو باسكتلندا، وقد تركت نافذتها مفتوحة وبداخلها حقيبة تحتوي على نقود.

ورغم برودة الطقس، وقف ماكغيون بجوار السيارة لمدة ساعتين ونصف في انتظار عودة صاحبها، لحمايتها من أية محاولات للسرقة.

ومع مرور الوقت، قرر الرجل المشرد أن يفتح الحقيبة بحثا عن هوية صاحبها، وعندما فشل في التعرف عليه، أخذ الحقيبة التي احتوت على مبلغ 400 جنيه إسترليني، إلى مكتب أمن قريب، الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة.

وكمكافأة على نزاهته، قرر صاحب السيارة، جون ماكموناغل، إطلاق حملة لجمع التبرعات للرجل المشرد الذي ساعده، وغيره من الفقراء الذين لا يجدون مأوى.

وقال ماكموناغل: “المشرد جيمس لاحظ النافذة المفتوحة ورأى الحقيبة. لقد وقف تحت المطر والبرد لساعتين ونصف ليتأكد من عدم اقتحام سيارتي”.

وتابع: “هذا الرجل مشرد ويعتمد على الكحول، لكنه رجل نبيل”، وفق ما ذكر موقف تلغراف.

ونجحت الحملة في جمع 4 آلاف جنيه إسترليني. ومن المفترض أن يتم تقديم مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لجيمس، بينما يتم توزيع باقي التبرعات على مشردين آخرين.

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