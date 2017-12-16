مسيرة في فرانكفورت لدعم الفلسطينيين

شارك نحو ألف شخص في مسيرة في فرانكفورت، السبت، للاحتجاج على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الشرطة لتلفزيون رويترز إن المظاهرة كانت سلمية، وإن المدينة حظرت بشكل خاص حرق أي شيء خلال المظاهرات.

ويوم الأحد (10 ديسمبر) تظاهر نحو 2500 شخص في برلين ضد قرار ترامب وأضرم محتجون النار في علم إسرائيل. وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات مع 11 شخصا لصلتهم بحرق العلم.

وخالف قرار ترامب نهج السياسة الأميركية المتبع منذ عشرات السنين باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل مهددا جهود السلام في الشرق الأوسط ومثيرا استياء العالم العربي وحلفاء غربيين على حد سواء.

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