مسؤول فلسطيني: قد نغلق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدمر عملية السلام من خلال القرار الأخير بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، مشيراً إلى أن قرار عدم اللقاء بالمسؤولين الأمريكيين لا رجعة عنه، ومرجحاً أن تقدم السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وقال شعث، في تصريحات صحافية، إن “القيادة الفلسطينية خرجت بشكل نهائي من أي عملية سلام أمريكية، وإن القيادة لن تسمح للولايات المتحدة، أن تلعب أي دور في عملية التسوية مع إسرائيل”.

وأضاف، “الإدارة الأمريكية، أثبتت أنها ليست بالوسيط النزيه في عملية السلام، وأن العلاقة الفلسطينية الأمريكية انتهت في هذا المجال، وأن العلاقة الفلسطينية تقتصر في الوقت الراهن على الجانب الاقتصادي”.

وشدد شعث، على أن القرار القاضي بعدم لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في بيت لحم الشهر الجاري لا رجعة عنه، لافتاً إلى أن أمريكا قطعت أكثر من نصف الدعم الذي تقدمه للسلطة الفلسطينية، وأنها تعمل بعدائية كاملة ضد الحقوق الفلسطينية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدمر كل شيء يتعلق بالسلام والاستقرار في المنقطة، كما أنه يعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل القضاء على الحقوق الفلسطينية”.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية ترفض كل المشروعات الأمريكية ولديها الاستعداد للوقوف في وجه الرئيس الأمريكي ومشروعه للتسوية، مرجحاً أن تتخذ القيادة قراراً بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي في وقت سابق، أن المسؤولين الفلسطينيين لن يلتقوا بأي مسؤول أمريكي قبل عدول الرئيس الأمريكي ترامب عن قراره بشأن القدس.

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