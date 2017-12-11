“محاولة اعتداء ارهابي” بمانهاتن.. وتوقيف المهاجم المفترض

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن السلطات اعتقلت مشتبها به قام بإلقاء قنبلة بدائية الصنع في محطة لمترو الأنفاق وسط مانهاتن، في “محاولة لاعتداء إرهابي”.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة بعيد الساعة 07:30 صباحا بالقرب من محطة بورت أوثوريتي القريبة من ساحة تايمز سكوير.

و أمرت الشرطة قطارات الأنفاق بتجاوز هذه النقطة المكتظة في نيويورك. وقال كومو للصحفيين من موقع الحادث إن الوسيلة المستخدمة في محاولة الهجوم كانت بدائية.

من جانبه، أوضح عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن الانفجار ناجم عن محاولة اعتداء إرهابي، وأن التحقيقات جارية في هذا الشأن.

وذكرت “سكاي نيو”ز أن الشرطة وجدت مع المشتبه به الذي أصيب بجروح بالغة ما يشبه حزاما ناسفا، فيما ذكرت قناة “سي.بي.أس” الإخبارية أن الرجل من بنغلادش.

وأعلن البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانفجار، الذي وقع بالقرب من الشارع 42 على الجادة الثامنة في مانهاتن، في مكان ليس بعيدا عن ساحة تايمز سكوير.

وكان هجوم بالشاحنة أوقع في مانهاتن ثمانية قتلى خلال الاحتفال بعيد “هالوين” في ما يشكل أسوأ هجوم منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

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