مجزرة حوثية بصنعاء: الميليشيات تعدم 200 أسير

ارتكبت ميليشيات الحوثي “مجزرة” في صنعاء، الاثنين، بعد ساعات من اغتيالها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قرب العاصمة.

وأفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن الميليشيات المتمردة أعدمت نحو مائتين من أسرى قوات حزب الموتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه صالح، في عدة مواقع من صنعاء.

وقتل صالح، الاثنين، أثناء توجهه مع عدد من المرافقين إلى مسقط رأسه في سنحان، قرب العاصمة اليمنية، حيث أوقفته قوة تابعة لميليشيات الحوثيين وأطلقت النار عليه بدم بارد.

وبعد الاغتيال اشتدت حدة المواجهات بين الميليشيات الحوثية وقوات حزب المؤتمر الشعبي من جهة أخرى، في شارعي الستين والجزائر وميدان السبعين بالعاصمة.

وأفادت مصادر في صنعاء أن الحوثيين حشدوا قواتهم أمام القصر الجمهوري، لشن هجوم جديد على الحي السياسي وجامع الصالح، فيما امتدت الاشتباكات إلى منطقة سنحان.

ومن جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى ضمن ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع قوات المؤتمر الشعبي، في مديرية بيحان بشبوة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، قتل أكثر من 250 شخصا، في تصاعد القتال بين الطرفين في صنعاء، حسبما أفادت مصادر أمنية وعسكرية محلية.

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