متحديا الشرق والغرب.. ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه “آن الأوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل”، في تحد للدول العربية والغربية التي كانت قد حذرت من خطورة هذه الخطوة.

وأضاف ترامب، أن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “تأخر كثيرا”.

وأشار إلى أن “العديد من الرؤساء قالوا إنهم يريدون القيام بشيء ولم يفعلوا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن حل مشاكلنا باتباع نفس الأخطاء في الاسترايتيجيات السابقة”.

يذكر أن ترامب أجرى سلسلة من الاتصالات، الثلاثاء، ليبلغ عددا من قادة المنطقة العربية بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من دول عربية وإسلامية، رفضا لها، فيما دعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاجتماعات طارئة لبحث الردود المناسبة.

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