لاعب سابق في ريال مدريد يشخّص مشكلة الفريق

قال اللاعب والمسؤول السابق في ريال مدريد، خورخي فالدانو، إن “النادي الملكي” يجتاز وضعا صعبا، ونبه إلى أن القلق الذي يخيم على الفريق ينذر بتبعات سلبية.

ويرى اللاعب الأرجنتيني، أن بعض العناصر في ريال مدريد تريد القيام بأشياء كثيرة لوحدها، وقال “ثمة لاعبون في الريال يريدون أن يكسبوا المباريات بأنفسهم، وإيسكو واحد منهم، إنه يجوب الملعب كاملا، وهذا يجعل منه لاعبا مهما، لكن بسبب هذا الجهد، يصاب بالتعب في آخر 20 أو 25 دقيقة”.

ويضيف فالدانو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يقوم أيضا بالأمر نفسه، إذ يتطلع إلى تسجيل الأهداف من أي موقع، فعلى الرغم من لعبه بشكل جيد أمام أتلتيكو بلباو، لم ينسق بالشكل المطلوب مع كريم بنزيمة.

وأضاف اللاعب الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين إلى جانب مارادونا في دورة 1986، أن رونالدو وبنزيمة لاعبان مهمان ويؤثران على الفريق حين لا يبحثان عن بعضهما البعض، خلال اللعب، كما حصل في مواجهة أتلتيكو بلباو.

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