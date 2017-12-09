كوريا الشمالية : قرار ترامب بشأن القدس متهور وشرير

دانت كوريا الشمالية، السبت، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفته مجددا “بالمختل عقليا”.

وذكرت فرانس برس أن الدولة الانعزالية انضمت الآن إلى الأصوات العالمية المنددة بقرار الرئيس ترامب في شأن القدس، ووصفته بـ”العمل المتهور والشرير”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “كون الخرف المختل عقليا دعا علنا إلى دمار كامل لدولة ذات سيادة في مجلس الأمن، فإن تلك الخطوة لا تبعث على الدهشة”.

وأضاف “لكن هذه الخطوة تظهر بوضوح للعالم بأسره من هي التي تدمر السلم العالمي والأمن، المارقة الشريرة في المجتمع الدولي”.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فإن بيونغ يانغ “تدين بشدة” القرار الأميركي، وتعبر عن “الدعم مع الفلسطينيين والشعوب العربية لنيل حقوقها الشرعية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستُحاسب لكل العواقب الناجمة عن هذا العمل المتهور والشرير”.

يذكر أن إعلان ترامب، الأربعاء، بشأن القدس أثار عاصفة من الغضب في العالم الإسلامي، وقلقا وانتقادات من جانب حلفاء الولايات المتحدة.

وتبادل ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديدات حربية وإهانات شخصية في الأشهر القليلة الماضية.

ولا يزال التوتر متصاعدا على خلفية البرنامجين الصاروخي والنووي لبيونغ يانغ.

وكان ترامب توعد بيونغ يانغ “بالنار والغضب”، وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن “ستدمر كوريا الشمالية بالكامل” إذا اضطرت.

ووصف ترامب كيم بـ”رجل الصواريخ”، حيث اجرت بيونغ يانغ تجارب صواريخ يعتقد أنها قادرة على ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط