كتائب من الحرس الجمهوري تنضم للشرعية.. وخسائر للحوثيين بالحديدة

قالت مصادر أمنية في لليمن، الأربعاء، إن الجيش الوطني حقق تقدما في محافظة الحديدة موقعا قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، وسط معلومات عن انضمام كتائب من “الحرس الجمهوري” للشرعية في المخا بمحافظة تعز.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرعية تقدمت، وبدعم جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية، “باتجاه مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة خلال معارك عنيفة مع الحوثيين” المرتبطين بنظام ولي الفقيه الإيراني.

وأسفرت الاشتباكات خلال عمليات تقدم الشرعية، عن “مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيراني وأسر 11 آخرين”، وفق المصادر التي أشارت إلى “استعادة قرية الحود وتباب الصافح والمنية شمال مديرية الصلو جنوبي تعز”.

وذكرت المصادر عينها أن “كتائب من قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، انضمت إلى صفوف القوات الحكومية شمال المخا”، لقتال الحوثيين في الزهاري.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، الداعم للشرعية، “سلسلة غارات مكثفة عشر على مواقع وتعزيزات الحوثيين أطراف المخا وموزع”، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيات الإيرانية.

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