كاريكاتير أردوغان “الجنسي” يستدعي تحركا تركيا.. وتويتر يعلّق

اتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات قانونية لإزالة كاريكاتير يظهره بوضع جنسي مع الطائر الأزرق، الذي يمثل شعار شركة تويتر.

وقال الرسام الهولندي، روبن أوبنهيمر، إنه تلقى رسالة إلكترونية من القسم القانوني في تويتر، لإخطاره بأن هناك شكوى ضده في محكمة تركية.

وأوضحت تويتر في رسالتها أنها لن تزيل الصورة التي نشرها الرسام الهولندي في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها قد تفعل ذلك مستقبلا.

وتساءلت تويتر في الرسالة، عما إذا كان الرسام سيزيل الصورة بشكل طوعي، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء.

من جانبه، رد أوبنهيمر بالقول إنه لن يزيل الصورة، وأعاد نشرها على حسابه، قائلا إن أردوغان يرغب في مسح هذه الصورة، مطالبا الناس بإعادة نشرها.

كما اعتبر الرسام الهولندي أنه لم يخرق أية قوانين، وأن الصورة تندرج في إطار “حرية التعبير”، لافتا إلى أنه لن يسافر لقضاء أي إجازات في تركيا، تحسبا لأي إجراءات قانونية قد يتعرض لها.

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