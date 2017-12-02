فرنسا تدعو لتفكيك الميليشيات المسلحة بالعراق

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، العراق إلى تفكيك كل الميليشيات المسلحة، بما فيها الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كردستان العراق نيجيرفان برزاني، “من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة من قوات الحشد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا”.

ودعا إلى حوار في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي.

وأضاف ماكرون، في المؤتمر الصحفي بعد اجتماعه برئيس وزراء كردستان في باريس، أنه مقتنع بأن إجراء “حوار بناء” قد يؤدي إلى رفع القيود المفروضة على المنطقة الكردية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط