عدنان أبو الهيجاء من شركة gig – الأردن يحصل على جائزة أفضل مدير مخاطر

سما الاردن – تفخر gig – الأردن بضمها للنخبة من الكوادر الوظيفية مما يعكس مكانة الشركة الرائدة في مجال صناعة التأمين, ومن هنا تعلن الشركة وبكل فخر وللسنة الثانية على التوالي عن حصول السيد عدنان أبو الهيجاء، نائب مدير تنفيذي / دائرة إدارة المخاطر، على جائزة أفضل مدير مخاطر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال حفل أقيم بتاريخ 22-11-2017 في دبي والذي نظمته مجلة Middle East Insurance Review المتخصصة في مجال التأمين والتي تصدر في سنغافورة.

وشارك في التقييم لجنة تحكيم بمجموعة من الخبراء في مجال التأمين من الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) (والاتحاد الاسيوي الافريقي لشركات التأمين وإعادة التأمين (FAIR) و مركز دبي المالي العالمي (( DIFC) وعدة شخصيات تأمين عالميه، وأشرف على تدقيق النتائج شركة ارنست آند يونج للتدقيق (EY )

ويأتي هذا التكريم ليسلط الضوء على معايير gig- الأردن في اختيار موظفيها إعتماداً على أعلى المقاييس من أجل الإرتقاء بهذه المؤسسة والأخذ بها لآفاق أبعد.

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