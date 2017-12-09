عباس “لن يلتقي” نائب ترامب

قال مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لمحمود عباس، السبت، إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك، احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر الخالدي لوكالة “فرانس برس” لكن يكون هناك لقاء مع بنس الذين سيزور المنطقة في وقت لاحق هذا الشهر خلال زيارة مقررة قبل قرار دونالد ترامب.

وأضاف أن الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس، ونقل سفارتها إليها تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وكان كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية أعلنا رفضهما لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بسبب قرار بلاده الأخير الذي أثار غضبا عربيا وإسلاميا.

من جانبه، حذر البيت الأبيض الفلسطينيين من أن إلغاء لقاء عباس وبنس قد يؤدي إلى “نتائج معاكسة”، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن “بنس لا يزال يعتزم لقاء عباس كما هو مقرر” .

واعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأربعاء، في خطوة قال إنها تأخرت كثيرا، ولاقت غضبا فلسطينيا وعربيا فيما اعتبرتها تل أبيب خطوة تاريخية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية الجمعة مواجهات ومسيرات دامية قتل فيها 2 وأصيب نحو ألف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما قتل 2 آخران في قصف صاروخي على قطاع غزة.

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