طيار أردني يتحدى ترامب ويعلن للركاب : القدس عاصمة فلسطين

أطلع كابتن إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية خلال رحلة من مطار الملكة علياء بعمان إلى مطار كنيدي في الولايات المتحدة، ركاب الطائرة على مسار الرحلة قائلاً: إنه سيبدأ بالمرور فوق القدس عاصمة الدول الفلسطينية.

يأتي ذلك كتعبير عن رفضه لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل المقطع الصوتي للكابتن، الذي يكرر رسالته باللغة الإنجليزية للركاب، الذين لا يتحدثون العربية، قائلاً بالنص: “أما مسارنا لهذا اليوم إن شاء الله مبدئيًا سوف نبدأ من مطار الملكة علياء الدولي متجهين إلى الأراضي الفلسطينية، إن شاء الله، فوق فلسطين، ثم إلى الشمال من القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، ثم السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط”.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط