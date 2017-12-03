طائرات التحالف تقصف معاقل ميليشيات الحوثي في صنعاء

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، غارات على عدد من المعاقل التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، في اليوم الخامس من اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة اليمنية.

وشلمت غارات طائرات التحالف الذي تقوده السعودية، مقر الفرقة الأولى مدرع، ومعسكر الصيانة، وقرب مطار صنعاء، فضلا عن معسكر الدفاع الجوي في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وأدت الاشتباكات بين قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، إلى أكثر من 200 قتيل، خلال 5 أيام.

واشتدت وتيرة المعارك بين في الحي السياسي ومنطقة حدة وشارع بغداد بصنعاء، فيما سمعت دوي انفجارات كبيرة.

وشنت ميليشيات الحوثي المتمردة قصفا عنيفا على منزل أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، في صنعاء.

وفي وقت سابق، أوقفت قبائل الحيمة للمرة الثانية تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية، كانت قادمة من الحديدة وفي طريقها إلى صنعاء لتعزيز مقاتليهم، وصادرت محتوياتها.

وفي المقابل، سيطرت قوات المؤتمر الشعبي على جامع الخير، أكبر ثكنات الحوثيين في حدة جنوبي صنعاء.

وقال القائد العسكري لقوات حزب المؤتمر الشعبي العام، العميد طارق محمد عبدالله صالح، إن “الوضع في صنعاء تحت السيطرة ولصالح النظام الجمهوري”.

وأضاف: “هناك معارك كر وفر في صنعاء مع ميليشيات الحوثي الإيرانية وبخطط وتكتيك عسكري. العدو أخرج كل ما لديه من قوة وكشف لنا أوراقه”.

الأردن يوجه مذكرة احتجاج دبلوماسية لـ«خارجية الاحتلال» بشأن الأقصى

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط