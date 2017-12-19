ضحايا في استهداف لمطار العريش

قتل عسكري وأصيب اثنان آخران بجروح من جراء استهداف مطار العريش في محافظة شمال سيناء بقذيفة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، الثلاثاء.

وقال المتحدث إنه تم اليوم (الثلاثاء) استهداف مطار العريش بأحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بأحدى الطائرات الهليكوبتر..”.

وأضاف، في بيان على صفحته في موقع فيسبوك، أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية ردت على “مصدر النيران” ومشطت “المنطقة المحيطة”.

وأشار المتحدث العسكري إلى ان الهجوم على مطار العريش وقع “أثناء زيارة السيد القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش”.

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