شاحنة اسرائيلية تجتاح مركبات ببيت لحم.. وتوسع صدامات الغضب الفلسطيني

أصيب 9 فلسطينيين بجروح جراء اصطدام شاحنة إسرائيلية بعدد كبير من المركبات في مدينة بيت لحم، فيما أصيب العشرات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في عدة مدن بالضفة الغربية وقطاع غزة التي شهدت تظاهرات منددة بالقرار الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، أن السائق لاذ بالفرار باتجاه شارع رأس بيت جالا، وأن الشرطة باشرت التحقيق بالحادث.

وذكر شهود عيان في المنطقة التي وقع في الاصطدام، أن الاصطدام كان متعمدا، وأن سائق المركبة مستوطن “أراد من خلالها إلحاق الضرر بالمواطنين”، وفق ما ذكرت وكالة “وفا”.

ويأتي هذا في الوقت الذي انطلقت مسيرات غاضبة، الخميس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقد اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خاصة في قلقيلية وأريحا والخليل وبيت لحم والقدس.

وأدت المواجهات إلى إصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق على مدخل بلدة عزون قرب قلقيلية، وعلى المدخل الشمالي لبيت لحم، وعلى مدخل أريحا الرئيس، وفي منطقة باب العمود وعلى مدخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وعززت القوات الإسرائيلية من انتشارها وسط القدس ومحيط البلدة القديمة، وسيرت في شوارعها وطرقاتها دوريات عسكرية وشرطية، ونصبت حواجز تفتيش.

كما شهدت مدينة نابلس اعتصاما ومسيرة بمشاركة المئات، رفضا لقرار ترامب.

وفي قطاع غزة، أصيب 4 فلسطينيين على الأقل، وتعرض العشرات لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات شرق منطقة الفراحين، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما اندلعت مواجهات بين في عدد من نقاط التماس مع القوات الإسرائيلية، تحديدا شرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مدينة غزة.

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