سيناريو إسقاط أردوغان بضربة أكشنار

دعا حزب الخير التركي أحزاب المعارضة إلى تشكيل تحالف في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019، لتقليص فرص فوز الرئيس رجب طيب أردوغان.

وترجح استطلاعات الرأي إعادة انتخاب أردوغان في الجولة الأولة من الانتخابات المقررة في 2019، إذا لم تخض زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار الانتخابات، حسب ما نلقت صحيفة حرييت عن تصريحات المسؤول بالحزب نوري أكوتان في مؤتمر بإسطنبول يوم الجمعة.

وذكر أن اقتراح الحزب يقضي بأن يقدم كل حزب سياسي مرشحه في الجولة الأولى بالانتخابات، لكن في الجولة الثانية سيتعين على أحزاب المعارضة جميعا أن تدعم المرشح الذي سيصل إلى الجولة الثانية.

وستجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في نوفمبر 2019، بمقتضى نتائج الاستفتاء الذي حول النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

ويجب أن يحصل الرئيس على نسبة 50+1 في المئة من أجل إعادة الانتخاب، لكن إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة في الجولة الأولى، سيتأهل من حصل على أعلى الأصوات إلى الجولة الثانية.

وتسعى أحزاب المعارضة بشتى الطرق إلى منع فوز أردوغان بالانتخابات المقبلة. وكانت أكشنار قد أعلنت نيتها خوض الانتخابات المقبلة، بينما لم يقرر رئيس حزب الشعب المعارض الرئيسي كمال كليتشدار أوغلوا موقفه.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط