ريال مدريد يكتفي بخماسية في شباك إشبيلية

استعرض ريال مدريد حامل اللقب مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالكرة الذهبية الخامسة، وتخطى امتحان ضيفه إشبيلية بفوز ساحق 5-صفر، السبت، في المرحلة 15 من الدوري الإسباني.

وسجل صاحب الأرض أهدافه في الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي مؤقتا إلى المركز الثالث، بالتساوي مع فالنسيا الثاني الذي يستقبل سلتا فيغو في وقت لاحق، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر وغريمه برشلونة الذي يواجه فياريال الأحد.

ووجه الفريق الملكي رسالة قوية لبرشلونة، قبل أسبوعين من مواجهتهما في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وبعد يومين من إحرازه الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي بالتساوي مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، سجل رونالدو هدفين، بما يوازي كامل أهدافه في الدوري قبل انطلاق المواجهة.

واستهل ريال مدريد المباراة دون قلب دفاعه سيرخيو راموس ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو والظهير داني كارفاخال بسبب الإيقاف، كما افتقد الملكي خدمات الجناح الويلزي غاريث بيل والمدافع الفرنسي رافايل فاران، فشارك أساسيا كل من المغربي أشرف حيكمي وخيسوس فاييخو وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز.

وسجل ناتشو فرنانديز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 3، ثم رونالدو في الدقيقتين 23 و31، وتوني كروس في الدقيقة 38، ثم اختتم حكيمي الأهداف في الدقيقة 42.

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