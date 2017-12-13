ريال مدريد يفوز على الجزيرة الاماراتي بشق الأنفس

فاز ريال مدريد الإسباني بصعوبة، الأربعاء، على فريق الجزيرة الإماراتي، بهدفين مقابل واحد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقدم الجزيرة بهدف قبل نهاية الشوط الأول، لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة بعد خروج علي خصيف، حارس الفريق الإماراتي، في بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وسجل اللاعب الويلزي، غاريث بيل، هدفا لصالح مدريد في وقت متأخر من المباراة، مهديا فريقه التأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال حامل اللقب مع غريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة النهائية، بينما يلعب الجزيرة ضد باتشوكا المكسيكي على المركز الثالث، السبت المقبل.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط