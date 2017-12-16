ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية

توج ريال مدريد الإسباني، مساء السبت، بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم لعام 2017، عقب تفوقه في المبارة النهائية على جريميو البرازيلي بهدف نظيف.

وسجل هدف المبارة، التي أجريت على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وخاض ريال مدريد المبارة واضعا نصب عينيه 3 أهداف، الأول هو الحفاظ على اللقب، ثم إنهاء عام 2017 بحصد خمسة ألقاب، وثالثا تعويض الخيبات التي يعاني الفريق على مستوى الدوري المحلي.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بصعوبة على حساب الجزيرة الإماراتي في مباراة النصف نهائي التي انتهت بنتيجة 2-1، بينما فاز غريميو على باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف في نصف النهائي الآخر.

وأحرز النادي الملكي لقب المسابقة في العام الماضي بعد فوزه على فريق كاشيما أنتلرز الياباني.

وفي مبارة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، فاز باتشوكا المكسيكي على الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحتل بذلك باتشوكا المركز الثالث وبعده الجزيرة.

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