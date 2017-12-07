روسيا: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية لإسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الروسية، موقف موسكو من القدس، مشيرة إلى أن روسيا تعتبر القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، تعليقا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس، أن “موسكو تنظر بقلق جدي إلى القرارات التي أعلنت عنها واشنطن”.

وقال بيان الخارجية “ننطلق من أن التسوية الثابتة والعادلة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي طال أمده، يجب أن تحقق على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن، والتي تنص على تسوية كافة الأمور المتعلقة بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، بما فيها المسألة الحساسة المتعلقة بالقدس، من خلال مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية مباشرة”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن القرار الأميركي “من شأنه أن يعقد الأوضاع في العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية وفي المنطقة بشكل عام. وانطلاقا من ذلك ندعو كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتخلي عن خطوات من شأنها أن تؤدي إلى عواقب خطيرة تخرج عن السيطرة”.وأضافت الخارجية “يجب إعارة اهتمام خاص لمسألة حرية وصول كافة المؤمنين إلى المقدسات في القدس”.كما أكدت الخارجية أن “الموقف المبدئي الروسي لا يزال ثابتا، في دعم تسوية فلسطينية – إسرائيلية طويلة الأمد، تضمن وجود إسرائيل بأمن وسلام ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة”.

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