رسميا..نائب ترامب يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط

أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، تأجيل زيارة مايك بنس إلى شرق الأوسط، وعزا الإرجاء إلى وجود تصويت مهم في الكونغرس.

وعلى الرغم من التأجيل، سيذهب بنس، في وقت لاحق، إلى إسرائيل حيث سيلتقي نيتانياهو وإلى مصر حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي يوتام يكير، الخميس، إنه تم إخطار الكنيست بتأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى إسرائيل لبضعة أيام، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق للزيارة”.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن قررت السلطة الفلسطينية عدم استقبال بنس، وتبعها عدد من المؤسسات والجهات منها نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست وقيادات كنسية في القدس.

ومن المتوقع أن يلقي بنس خلال الزيارة خطابا أمام الكنيست، ليكون أول مسؤول أميركي رفيع يلقي خطابا فيه منذ فعل ذلك الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عام 2008.

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