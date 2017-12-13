دي ميستورا: سوريا تواجه خطر “التقسيم” إذا لم يتم التوصل لسلام

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا روسيا، اليوم الأربعاء، على إقناع الحكومة السورية المتحالفة معها بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أعوام.

وقال دي ميستورا متحدثا لقناة “آر.تي.إس” التلفزيونية السويسرية، إن الفشل في التوصل إلى السلام سريعاً عبر وساطة الأمم المتحدة قد يؤدي إلى “تفكك سوريا”.

وسئل عن الإشارة التي يمكن أن يبعث بها الرئيس فلاديمير بوتين، فقال: “يقنع الحكومة السورية بأنه لا وقت لتضيعه.. ومن أجل الفوز بالسلام عليك التحلي بالشجاعة لدفع الحكومة لقبول ضرورة وجود دستور جديد وانتخابات جديدة عن طريق الأمم المتحدة”.

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