خصم 54%على تذاكر الملكية الأردنية غداً بمناسبة عيدها الـ 54

قدمت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خصما خاصا يصل لغاية 54% على أسعار تذاكر سفرها بمناسبة عيد تأسيس الشركة الـ 54 والذي يصادف يوم غد الجمعة 15 /12/2017.

وقد أتاحت الشركة للجمهور والمسافرين إمكانية شراء تذاكر سفرهم بهذه التخفيضات المجزية على مدى الأربع وعشرين ساعة من اليوم المذكور عبر زيارة الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهاتف الذكي App Mobile

و يسري هذا الخصم على جميع محطات الملكية الأردنية حول العالم وعلى الدرجتين السياحية ورجال الاعمال ، حيث يستطيع المسافرون استخدام هذه التذاكر خلال الفترة من 15/1/2018 و حتى 31/12/2018.

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