“حادث أمني” يغلق قاعدة أميركية في بريطانيا

أغلقت قاعدة جوية أميركية في منطقة سيفولك، شرقي بريطانيا، الاثنين، عقب حادث أمني، ثم أعيد فتحها بعد ذلك، وفق ما أعلنته السلطات البريطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، إن شرطة سيفولك تعاملت مع الحادث.

وحاول شخص أن يقتحم القاعدة الجوية بالسيارة، لكن جرى توقيفه قبل أن يتمكن من الدخول، ويخضع للتحقيق في الوقت الحالي لمعرفة دوافعه.

يشار إلى أن قاعدة ملدونهول، تقع بمقاطعة سافوك، وتستضيف وحدة تابعة لسلاح الجو الأميركي، وتتولى امدادات الوقود للطائرات الحربية التابعة للقيادة العسكرية الامريكية في أوروبا التي تتخذ من شتوتغارت بألمانيا مقرا لها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت عام 2015 عن اقتراب موعد انتهاء عقد استخدام القاعدة، والانتقال إلى ألمانيا.

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