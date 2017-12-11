جيش الاحتلال يقصف غزة ردًا على إطلاق صواريخ

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعًا للمقاومة جنوب قطاع غزة؛ بعد زعمه سقوط صاروخين من غزة في تجمع مستوطنات «أشكول» المقام قرب حدود جنوب القطاع.

وقالت عن مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للمقاومة شرق خان يونس بـ3 قذائف على الأقل، كما فتحت نيران رشاشاتها تجاه أرضٍ زراعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

وأعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، قبل قليل، سقوط صاروخين في مجمع «أشكول» الاستيطاني أطلقا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار لم تدو في المكان.

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