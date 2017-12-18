توقيف مفتعل حادث الدهس في جبل عمان

أوقفت كوادر بحث جنائي العاصمة، مفتعل حادث الدهس في جبل عمان، كما أظهرته كاميرات مراقبة في الموقع، وفقاً لمصدر أمني.

وفي التفاصيل قال المصدر إن “أحد الأشخاص تقدم ببلاغ لمركز أمن زهران بتعرضه للدهس من قبل إحدى المركبات التي يقودها شخص يوجد بينهما خلاف سابق وأدعى أنه قام بدهسه متعمداً”.

وأضاف أن “المحققين من البحث الجنائي والمركز الأمني بالتوسع بالتحقيق في الإدعاء الذي حمل شكوكاً كبيرةً في مدى صحته وتم على الفور التوجه لمكان حدوثه وبمسح المنطقة تم الوصول إلى إحدى كاميرات المراقبة والتي أظهرت افتعال ذلك الشخص للحادث.

وبين أن “المشتكي اعترف بعد إعادة التحقيق معه بافتعال الحادث نتيجه خلافات بينه وبين سائق المركبه وما يزال الشخص موقوفاً لدى البحث الجنائي لحين انتهاء كافة التحقيقات واتخاذ الإجراء اللازم بحقه”.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط