توزيع بطاقات جلوس التوجيهي يبدأ في 14 الحالي

تبدأ وزارة التربية والتعليم اعتبارا من صباح الخميس، 14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي؛ بتوزيع بطاقات الجلوس للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية “التوجيهي” للدورة الشتوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، إن توزيع البطاقات للطلبة النظاميين سيتم من خلال مدارسهم، فيما يتم توزيعها لطلبة الدراسة الخاصة من خلال مديريات التربية والتعليم التي تقدموا بطلبات الاشتراك من خلالها.

ودعا الجلاد الطلبة إلى الالتزام بتعليمات الامتحان والموجودة على ظهر بطاقة الجلوس، حفاظا على سلامة سير امتحاناتهم بالشكل الأمثل.

يذكر أن امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة يبدأ في السابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وينتهي في 23 الشهر ذاته، حيث كانت الوزارة نشرت برنامج الامتحان على موقعها الإلكتروني www.moe.gov.jo، وعلى صفحاتها على التواصل الاجتماعي، كما تم توزيعه على جميع مدارس المملكة الثانوية في حينه.

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