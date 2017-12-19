تمديد اعتقال الطفلة «التميمي» ووالدتها

أفاد والد الطفلة الأسيرة عهد التميمي، بأن قوات الاحتلال قررت تمديد اعتقال الطفلة ووالدتها حتى يوم الخميس القادم.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الطفلة عهد التميمي 16 عاما، من منزلها في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله، فيما اعتقلت والدتها عصر اليوم من أمام مركز الشرطة الاسرائيلية “بنيامين” شمال رام الله، حيث كانت متوجهة من أجل معرفة مصير ابنتها.

وقال والدها باسم التميمي إن جيش الاحتلال اقتحم المنزل فجراً وقام باعتقال عهد ومصادرة كافة اجهزة الكمبيوتر وكاميرات التصوير واجهزة الاتصال الخاصة بالعائلة، والاعتداء بالضرب على الجميع وتفتيش البيت وقلب محتوياته.

يشار الى ان أهم المحللين العسكريين في اسرائيل من امثال روني دانييل انشغلوا الليلة الماضية في الحديث عن عهد التميمي، تركوا اخبار العالم والنووي الكوري والملف الايراني والصراع التاريخي وحروب الاقليم وانشغلوا بطفلة نجحت في جذب الاضواء لقضية عادلة.

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