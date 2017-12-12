ترامب ينفي اتهامات التحرش الجنسي ويرفض التحقيق

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب معرفته بالنساء اللائي اتهمنه بالتحرش الجنسي، وقال إن ادعاءاتهن هجوم سياسي ينفذه الديمقراطيون.

وفي تصريحات أتت بعد يوم واحد من قول البيت الأبيض إن لديه شهود عيان سيبرئون الرئيس من أي شبهة بارتكاب فعل مخالف، إثر الادعاءات التي ظهرت خلال الحملة الرئاسية في عام 2016، رفض ترامب دعوات متجددة للتحقيق بشأن سلوكه.

ويوم الاثنين دعت 3 نساء اتهمن في السابق ترامب بالتحرش، الكونغرس الأميركي إلى التحقيق في سلوك الرئيس، كما تدعو نحو 50 مشرعة ديمقراطية أيضا للتحقيق.

واتهمت أكثر من 12 امرأة ترامب بالتحرش الجنسي في السنوات التي سبقت دخوله المعترك السياسي.

وقال ترامب على “تويتر” في إشارة إلى التحقيق الجاري بشأن زعم تدخل روسيا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وتآمر محتمل لحملته الانتخابية: “رغم آلاف الساعات المهدرة والملايين الكثيرة التي أنفقت، لم يتمكن الديمقراطيون من إظهار أي تآمر مع روسيا. لذا هم ينتقلون الآن إلى الاتهامات الزائفة والقصص المفبركة لسيدات لاأعرفهن و/أو لم ألتق بهن. أخبار زائفة!”.

كما هاجم أيضا السناتور الديمقراطية كريستين جيليبراند، التي قالت الاثنين إن ترامب يجب أن يستقيل بسبب تلك الاتهامات، بعد دعوات مماثلة وجهها 4 رجال من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في الأيام الأخيرة.

وكتبت جيليبراند على “تويتر” تقول: “لا يمكن أن تسكتني أو تسكت ملايين السيدات اللاتي كسرن حاجز الصمت، ليتحدثن بشأن الفعل غير الملائم والعار الذي جلبته إلى المكتب البيضاوي”.

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