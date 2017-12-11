بوتن يبشّر باستئناف الرحلات لمصر.. ووزير يحدد الموعد المتوقع

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الاثنين، إن بلاده مستعدة لاستئناف حركة النقل الجوي المباشر للركاب مع مصر، بعد خطوات اتخذتها القاهرة لتعزيز أمن المطارات، في وقت تحدث وزير روسي عن الموعد المتوقع.

وقال بوتن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة:” كما تعلمون بعد الكارثة البشعة فوق سيناء، توقف الطيران المباشر بين البلدين. وخلال هذه الفترة بذل الجانب المصري جهودا جبارة من أجل رفع مستوى المن في المطارات.”

وأضاف الرئيس الروسي أنه ناقش مع نظيره المصري تسلسلية الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر.

وتابع:” قدمت لي وكالات الأمن الروسي تقريرا يشير إلى استعداد وكالات الطيران استئناف الرحلات المباشرة إلى مصر”.

وأوضح بوتن أن “استئناف حركة الطيران مع مصر سيتطلب اتفاقا بين الحكومتين، سيتم توقيعه في المستقبل القريب جدا”.

ولاحقا، كشف وزير النقل الروسي أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران مع مصر في أوائل فبراير المقبل.

وتوقفت حركة الطيران بين البلدين بعد سقوط طائرة ركاب روسية ومقتل جميع من فيها فوق سيناء، في أكتوبر 2015.

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