بدء امتحانات الشامل السبت

تبدأ يوم بعد غد السبت الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الشتوية للعام 2018.

ويعقد امتحان الورقة الأولى حسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور عبدالله الزعبي في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وقال الدكتور الزعبي ان الورقة الثانية سيعقد امتحانها يوم الثلاثاء 19 من الشهر الحالي والورقة الثالثة يوم السبت 23 من نفس الشهر، في حين أن جميع الامتحانات تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وعن عدد الطلبة بين ان عدد الطلبة الكلي لهذه الدورة الشتوية 2018 بلغ 5053 طالبا وطالبة حيث يتقدم للورقة الاولى 3262 طالبا وطالبة، والورقة الثانية 4014 طالبا وطالبة والورقة الثالثة 4045 طالبا وطالبة.

كما تقدم للامتحان العملي (الورقة الرابعة) 2613 طالبا وطالبة في وقت سابق من هذا الشهر.

وحول أعداد الطلبة حسب فئات التقدم بين الدكتور الزعبي ان عدد الطلبة المنتظمين في هذه الدورة بلغ 2068 طالبا وطالبة، والمعيدين2181 طالبا وطالبة، والمستنفد حقه 514 طالبا وطالبة، والناجح لرفع المعدل 290 طالبا وطالبة، مبينا أن عدد مراكز الامتحان تبلغ 16 مركز امتحان تشمل 82 مختبرا تحوي 2500 جهاز حاسوب.

وأشار إلى انه ولأول مرة في تاريخ الامتحان يتم تزويد جميع مراكز الامتحان بمولدات كهربائية احتياطية تلافيا لحدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي وأن جميع المختبرات متصلة مع غرفة المراقبة والتحكم المركزية في وحدة التقييم والامتحانات العامة من خلال كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في المختبرات كافة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط