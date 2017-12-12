اليمن.. تعزيزات عسكرية إلى صعدة لقطع “رأس الأفعى”

دفعت قيادة الجيش اليمني، الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة معقل ميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد، وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة وقطع “رأس الأفعى”، في إشارة إلى زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ومعقله الرئيس بكهوف جبال مران.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، وصول لواءين عسكريين بكامل عتادهم، أحدهم بقيادة العميد ذياب القبلي ولواء بدر بقيادة العميد حسين حسان، موضحاً أن التعزيزات الجديدة ستشارك في العمليات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.

ولفت العميد الأثلة إلى أهمية العملية العسكرية “لقطع رأس الأفعى في قلب صعدة وصولاً إلى جبال مران معقل المتمردين”، قائلاً إنهم “أوصلوا البلاد إلى مرحلة من الدمار لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث”.

كما أشاد بالانتصارات الأخيرة التي أثمرت في التحام جبهتي البقع بصعدة والغراميل في الجوف، مثمناً دور التحالف.

في السياق، لقي قياديان حوثيان مصرعهما في منطقة البقع، الثلاثاء، بغارة جوية لطيران التحالف.

وأكد مصدر عسكري أن القيادي الحوثي، علي عبدالوهاب، والقيادي أسامه عبدالكريم، لقيا مصرعهما مع عدد من عناصر ميليشياتهم بغارة للتحالف استهدفتهم في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

ويحقق الجيش اليمني، بغطاء جوي كثيف من طيران التحالف العربي، تقدماً ميدانياً مستمراً، ضمن عملية عسكرية واسعة ينفذها في قلب صعدة.

من جهتهم، يرى خبراء عسكريون أن معركة صعدة تكتسب أهمية استراتيجية، وتحريرها يعني سقوط ونهاية للمشروع الحوثي الطائفي المدعوم إيرانياً، إضافة إلى تأمين الحدود السعودية المجاورة لصعدة.

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