الهبة مستمرة.. شهيدان بغزة وعشرات المصابين بمواجهات في الضفة

يواصل آلاف المواطنين الفلسطينيين تظاهراتهم لليوم السادس على التوالي، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعلان مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.

ودارت مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، في عدة مدن وبلدان مختلفة، حيث اندلعت المواجهات في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شابين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي وقت لاحق اليوم، استشهد شابين في شمال غزة إثر استهداف طيران الاحتلال لدراجة نارية كانا يستقلانها، عند أبراج الندى في منطقة «أم النصر» ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، أن الشهيدين وصلا إلى المستشفى الإندونيسي جراء استهداف دراجة نارية في بيت لاهيا.

والشهيدان من كوادر حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، وهما: حسن غازي نصرالله، و مصطفى مفيد السلطان.

وفي مدينة طولكرم، أصيب نحو 40 مواطنا خلال المواجهات التي اندلعت، في حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري غرب المدينة. حيث أفاد الهلال الأحمر بأن عدد الاصابات في المواجهات وصل حتى هذه اللحظة 40 إصابة، منها 10 إصابات في الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس والمناطق السفلية من الجسم، والباقي اختناق بالغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي أكد فيه أن المواجهات مع الاحتلال اشتدت بعد عصر اليوم.

أما في مدينة البيرة، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المدينة الشمالي، أصيب خلالها العشرات بالاختناق.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، الذين تظاهروا احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وكانت مسيرة انطلقت اليوم من وسط مدينة رام الله، دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، تنديدًا بقرار الرئيس ترامب، حمل خلالها المشاركون الأعلام والرايات الفلسطينية، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالقرار، والداعية إلى نصرة القضية الفلسطينية.

وفي مدينة نابلس، أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المواجهات التي اندلعت هناك مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة ان الطفل المصاب نقل إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ48 لتلقي العلاج، مشيرة إلى انه يخضع لعملية جراحية إثر اصابته.

إلى ذلك، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات الوطن، عقب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات في الضفة بما فيها القدس بلغت 1396 إصابة، بينها 33 بالرصاص الحي، و323 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و998 استنشاق غاز مسيل للدموع، و24 ضرب، سقوط، حروق، دهس، فيما وصلت الإصابة المباشرة بقنابل الغاز 18، وتعاملت المستشفيات مع 83 إصابة، من بينها 15 إصابة في القدس.

وفي قطاع غزة، بلغ إجمالي الاصابات منذ الخميس وحتى يوم أمس 382، بينها 85 بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المعدني مغلَّف بالمطاط، و235 استنشاق غاز مسيل للدموع، و12 ضرب، وسقوط، وحروق، و21 الإصابة المباشرة بقنابل الغاز، 15 قصف، وتعاملت المستشفيات مع 259 إصابة، من بينها 4 إصابات خطرة، بينها طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.

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